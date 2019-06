Présidence de la FSB: Me Babacar Ndiaye réélu

Me Babacar Ndiaye, le président sortant de la Fédération sénégalaise de basket-ball, a été réélu ce samedi par acclamation pour un deuxième mandat de quatre ans, lors d’une Assemblée générale.



Les délégués lui ont permis de constituer son Comité exécutif et le bureau qui l’aideront à dérouler son programme pour les quatre prochaines années.



Prenant la parole, le président de la FSSB qui a été élu une première fois en 2015, a remercié les délégués les appelant à s’unir davantage autour des objectifs de reconquête des titres continentaux aussi bien chez les filles que chez les garçons.



Le Sénégal qui a perdu la finale de l’Afrobasket féminin en 2017 à Bamako sera le pays hôte de la prochaine édition prévue en août prochain au Dakar Arena à Diamniadio.



Chez les garçons, le dernier titre date de 1997.



Présent à l’AG, le président de la FIBA Afrique, le Malien Hamane Niane, s’est réjoui de cette dynamique, soulignant que le basket africain a besoin d’un Sénégal fort pour aller à la conquête de nouveaux titres.



’’Le Sénégal va représenter l’Afrique à la coupe du monde des moins de 19 ans en Grèce dans quelques semaines et le basket féminin sera ici aussi’’, a rappelé le Malien, ajoutant que l’autre objectif majeur ce sont les Jeux olympiques de la Jeunesse en 2022.



’’L’Afrique aura besoin de ce Sénégal uni parce que vous organisez pour l’ensemble du continent’’, a indiqué le président de la FIBA Afrique qui a félicité le ministre des Sports, Matar Ba, pour ’’tout ce qu’il fait’’ pour le sport national et le basket en particulier.

