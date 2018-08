Présidence de la Linguère de Saint-Louis : Vers un duel Amara Traore-Bougane Gueye ?

Amara Traore est officiellement candidat à la présidence de la Linguère de Saint-Louis. Mais il pourrait ne pas être le seul postulant. Selon le journal «Record », Bougane Gueye Dany, l’un des magnats de la presse sénégalaise, aurait l'intention de briguer le poste.



A l’occasion d’une réunion du Comité Directeur du Club, dimanche dernier, à Saint-Louis, Amara Traore a confirmé ce qui se susurrait depuis quelque temps. Il est candidat à la succession de Dr Ahmadou Dia qui a décidé de se retirer de la présidence de la Linguère au terme de son mandat devant prendre fin le samedi 8 Septembre prochain à l’Assemblée générale du club. L’ancien footballeur international, ancien sélectionneur national et ancien coach du club Saint-Louisien à qui, il a donné son unique titre de champion national en 2009, le premier de l’ère du football professionnel au Sénégal, aurai reçu l’onction d’une bonne frange des « notables » du club.



Toutefois, dans sa quête du siège de président des « Samba Linguère », Amara pourrait faire face à un adversaire de taille. D’après des informations concordantes, Bougane Gueye Dany, patron du groupe de presse D-Medias, serait également intéressé par le poste. Et, ce serait sur demande d’une partie des responsables du club, dont le président sortant Dr Ahmadou Dia, récemment réélu à la tête de la ligue régionale de Saint-Louis.



Le cas échéant, c’est le comité directeur, mis en place lors de l’AG du 8 Septembre qui se chargera de choisir entre l’ancien footballeur Amara Traore et le journaliste Bougane Guèye Dany qui, rappelle-t-on, est originaire de la vielle ville du Nord. Et qui lorgne également le fauteuil… du président ,Macky Sall.