Présidence de la République: "La salle des banquets transformée en arène de lutte"

La salle des banquets de la Présidence de la République a été transformée en arène de lutte hier, l’espace d’une soirée. Le président de la République recevait le monde de la lutte en audience. Tous les ténors de la lutte ont effectué le déplacement. On notait la présence de Balla Gaye 2, Eumeu Sène, Modou Lô, Lac de Guiers 2, Gris Bordeaux, Yawou Dial…Au son des tam-tams, des lutteurs ont fait des démonstrations de backs, a constaté "Le Témoin".



Des prestations qui ont arraché le sourire au président de la République, qui avait à ses côtés son Premier ministre assurant l’intérim du ministère des Sports, le ministre de la Jeunesse Pape Malick Ndour et Samba Ndiobéne Kâ, le ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Equité sociale et territoriale. Une occasion pour les lutteurs en activité (Balla Gaye, Eumeu Sène, Gris Bordeaux, Sa Thiès, Assurance, Modou Lô, Boy Niang 2, Baye Mandione, Baboye, Pape Malick Ndour, Zarco Tapha Tine, Lac De Guiers, et Cie), accompagnés par leur président Gris Bordeaux, de présenter leurs doléances au chef de l’Etat. La cérémonie s’est déroulée dans une ambiance festive et décontractée.



Lors des présentations, chacun des combattants y est allé de son « touss » (danse traditionnelle), sous les yeux amusés du Président Sall, qui n’a pas pu se retenir de rire à gorge déployée au passage de l’inimitable Yawou Dial. Connu pour être un des lutteurs les plus drôles et frêles de l’arène, Yawou était surtout un militant inconditionnel de l’ancien Président Abdoulaye Wade.