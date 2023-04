Présidence de la fédération de Basket-ball : L’inadéquation de certains critères, dénoncée

L’équipe dirigeante sortante édicte des critères superfétatoires. « Comment peut-on demander à un candidat à la présidence, de verser la somme d’un million de FCfa en espèces ou chèque visé ? Sachant que le futur élu apporte un capital, de l’aide, des subventions aux clubs, aux joueurs et nécessiteux », indique-t-il. Et de marteler : « Qu’est ce que cela veut dire ? Cet argent va dans la poche de qui ? ».



Face à une autre anomalie, Baba Tandian hausse le ton : « Comment on peut dire que pour être candidat, il faut prouver qu’on est sénégalais, en fournissant un certificat de nationalité ? Un document qu’on ne peut pas avoir facilement au niveau du tribunal. Comment peut-on imaginer que Pathé Keïta, qui est un inspecteur du Trésor et se trouve dans les dispositifs de l’Etat, ne soit pas un Sénégalais. Tout comme on me l’a fait, alors que mon grand-frère a été gouverneur dans ce pays pendant 40 ans. Tout cela n’a pas de sens. C’est de la provocation et le Comité électoral doit le corriger ».



D’après "Diant-bi", il se demande pourquoi Babacar Ndiaye s’accroche à ce basketball, au point de distribuer de l’argent et des sacs de riz un peu partout ? « La preuve qu’il y a des sous à la fédération, mais que les gens ne voient pas », décrypte-t-il.