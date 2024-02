Président Macky Sall : « S’il n’y a pas de consensus, on se référera au Conseil constitutionnel »

Le président de la République, Macky Sall semble être dans une véritable dynamique d’apaisement, avec les concertations prévue les lundi 25 février et mardi 26 février 2024 . Il indique que s’il n’y a pas de consensus, le Conseil constitutionnel va décider.



Ainsi, il précise qu’il y a eu un problème. « Si on avait voté le 25, il n’y aurait plus cette situation. Le Conseil constitutionnel a indiqué au Président de la République, de ne pas prendre cette date. Avec cette concertation, on verra la date. Si on trouve un consensus, la date sera retenue. Je prendrai le decret. A défaut, on renvoie encore cela au Conseil constitutionnel. »