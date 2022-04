Président Macky Sall à Jeddah pour une visite d’amitié et de travail: il a été reçu par le Prince Mohammed Bin Salman Le Président Macky Sall est arrivé à Jeddah, en Arabie saoudite, où il entame une visite d’amitié et de travail. Le Chef de l’Etat va échanger avec les dirigeants du royaume sur des questions d’intérêt commun.

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Avril 2022 à 16:59 | | 0 commentaire(s)|

Le Chef de l’Etat Macky Sall a été reçu ce vendredi, dans le cadre de sa visite de travail et d’amitié, par le Prince Mohammed Bin Salman. Selon le page fficielle de la Présidence, au menu des échanges étaient le renforcement de la coopération entre le Sénégal et l’Arabie Saoudite et d’autres sujets d’intérêt commun.















MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook