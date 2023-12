Présidentielle 2024: Bousculade au Conseil constitutionnel au dernier jour de dépôt des candidatures Rédigé par leral.net le Mardi 26 Décembre 2023 à 15:51 | | 0 commentaire(s)|

Ce mardi, les mandataires des différents qui n’ont pas encore déposé leurs dossiers de candidatures pour la présidentielle de février 2024 se bousculent au greffe du Conseil constitutionnel. Aujourd’hui hui, c’est le mandataire de l’ex-capitaine de l’armée Mamadou Dièye qui a ouvert le bal. Abdoulaye Bop dit avoir passé la nuit au Conseil constitutionnel pour […] Ce mardi, les mandataires des différents qui n’ont pas encore déposé leurs dossiers de candidatures pour la présidentielle de février 2024 se bousculent au greffe du Conseil constitutionnel. Aujourd’hui hui, c’est le mandataire de l’ex-capitaine de l’armée Mamadou Dièye qui a ouvert le bal. Abdoulaye Bop dit avoir passé la nuit au Conseil constitutionnel pour être premier sur la liste de passage. Mieux, il a indiqué qu’ils ont déposé plus de 50 mille parrains et ils sont optimistes de passer cette phase. A l’instar du mandataire de M. Dièye, celui de Me Moussa Diop a également déposé le dossier de son candidat, actuellement en détention préventive. A sa sortie, Boubacar Camara a fait savoir qu’ils ont déposé le maximum de parrains demandés pour valider leur candidature. « La prochaine étape, c’est la bataille judiciaire pour obtenir la libération de Me Moussa Diop. Il a le meilleur profil pour changer ce pays », a notamment déclaré M. Camara. Il faut mentionner que les mandataires de Cheikh Tidiane Gadio, Babacar Diop, Aly Ngouille Ndiaye, Boubacar Camara, et de Mamadou Yatasay sont sur place et attendent leur tour. Aliou DIOUF



Source : https://lesoleil.sn/presidentielle-2024-bousculade...

Accueil Envoyer à un ami Partager