Présidentielle 2012 et financement russe : Lamine Diack n’a jamais financé Macky Sall On en sait un peu plus sur l’affaire du financement russe et le supposé financement du candidat Macky Sall à l’élection 2012 par Lamine Diack, comme le révélait LE Monde. En effet, l’ancien président de l’IAAF, mis en examen pour corruption passive et blanchiment aggravé dans l'affaire de la corruption à l’instance dirigeante de l’athlétisme mondial, a démenti cette information. S’il reconnait avoir reçu des fonds russes, Lamine Diack a soutenu que cet argent aurait servi à combattre Karim Wade aux élections municipales de 2009.

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Octobre 2019 à 09:26 | | 0 commentaire(s)|

En effet, Selon Libération, le réquisitoire supplétif du parquet financier indique que Lamine Diack visait Karim Wade qu'il voulait barrer lors des municipales de 2009.

« J'ai décidé de tout faire pour que Karim Wade soit battu, j'ai alors sollicité l'aide des Russes et Poutine a reçu le message. Et la Russie a donné 400 et 450 000 euros pour la campagne des municipales de 2009 », a confié Lamine Diack aux enquêteurs, selon le journal.

Lamine Diack affirme ainsi n'avoir jamais financé la campagne de Macky Sall lors de la présidentielle de 2012.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos