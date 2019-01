Présidentielle 2019 : 100 observateurs de 21 pays de l'Union européenne (UE) déployés au Sénégal

Quelque 100 observateurs en provenance de 21 pays de l'Union européenne (UE) seront déployés au Sénégal, pour une Mission d'observation électorale, lors de la présidentielle du 24 février.



Selon L'As, 28 d'entre eux sont déjà arrivés au Sénégal où ils ont suivi une formation de deux jours sur les aspects politiques, électoraux et sécuritaires de la prochaine présidentielle.



Ces observateurs de "longue durée" ont pour missions : suivi de la phase pré-électorale et de la campagne, distribution des cartes d'électeur, déroulement du scrutin et compilation des résultats.



À rappeler que le ministère des Affaires étrangères a procédé récemment à la signature d'un "arrangement administratif" avec la Délégation de l'Union européenne accréditée à Dakar.





Seneweb.com

