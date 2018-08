Présidentielle 2019 : Aly Ngouille Ndiaye fixe le chronogramme de la campagne de parrainage

« Nous avons encore quatre mois devant nous. Nous n’avons pas encore démarré le parrainage, certes, mais, j’espère que cela se fera au courant du mois d’août. En tout cas, d’après la loi, nous sommes encore dans les délais, c’est-à-dire jusqu’au 27 août au plus tard. L’arrêté qui fixe la caution pour l’élection présidentielle et le démarrage de la campagne du parrainage sera publié. Si on le fait au mois d’août, dans tous les cas de figure, il y a le mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Il y aura au minimum 3 mois et 15, voire 20 jours pour que chacun puisse avoir le temps de collecter ses parrains. Maintenant, chacun peut s’entraîner, chercher et préparer les électeurs tout simplement. Mais 3 mois, je pense que c’est largement suffisant pour avoir le nombre requis. Donc, je puis vous assurer que la campagne du parrainage va démarrera bientôt. »