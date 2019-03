Présidentielle 2019: Ces chefs d'Etat qui ont félicité Macky Sall pour sa réélection

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Février 2019 à 23:28

Des chefs d’Etat ont adressé leurs félicitations à Macky Sall aprés la proclamation de sa victoire au premier tour de l’élection présidentielle de dimanche, a appris l’APS.



Macky Sall a reçu des appels téléphoniques de félicitations du président turc, Recepp Tayyip Erdogan, de sa majesté le roi Mohamed VI du Maroc, du président ghanaén, Nana Akufo-Addo et du président de la République de Guinée Bissau, José Mario Vaz, indique la présidence sénégalaise dans un communiqué.



Macky Sall a remporté la présidentielle de dimanche dernier avec 58,27% des voix selon les résultats officiels provisoires publiés jeudi par la Commission nationale de recensement des votes.



Les 4 candidats malheureux ont rejeté ces résultats et annoncé qu’ils ne feront aucun recours.

