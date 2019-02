Présidentielle 2019: Cheikh Mansour Niasse mobilise les îles du Saloum pour la réélection du Président Macky Sall

C’est long périple sans les îles du Saloum qu’à effectué le Premier serviteur du peuple, Serigne Mansour Niass dans le village de FAYAKO, dans la commune de Djirna, dans le département de Foundiougne.



Accompagné d’une forte délégation composée de son frère Hamada Niass, Omar Thiam, Adja Binta Faye responsable communal des femmes du RP, Rassemblement pour le peuple, Serigne Aliou Mamoune Niass, CHeikh Mamoune Niass, Ibrahima Niane, Issa Ba, entre autres responsables.



Première étape Fayoko, là-bas, pour arriver à destination, Serigne Mansour Niass a emprunté la voie maritime avec sa délégation.



Arrivé sur les lieux, le Premier serviteur a été accueilli en grande pompe par des militants très engagés et prêts à l’accompagner pour la réélection du Président Macky Sall.



Selon Doudou Sarr, responsable Local du RP, la victoire est déjà assurée à 100% à Fayoko.



Pour le Premier serviteur, il a remercié les populations de la forte mobilisation, avant de les appeler à aller retirer leurs cartes d’électeurs et voter massivement pour la coalition Benno Bokk Yakaar au soir du 24 février 2019.



Avant la tournée, des récitals de Coran ont été faits par le marabout et non moins leader du Rp à l’endroit du Président Macky Sall pour sa réélection.



