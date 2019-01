Présidentielle 2019: Découvrez la nouvelle carte électorale

Initialement prévue hier (jeudi), la remise de la carte électorale aux candidats se fera ce vendredi à la Direction générale des élections. Déjà, certains médias se sont procurés le document dans lequel on note un total de 6. 683 043 électeurs pour 15.397 bureaux de vote et 6.919 lieux de vote. Au niveau national, on note 14 651 bureaux de vote contre 746 bureaux de vote pour l’étranger.