Présidentielle 2019: Idrissa Seck présente à Touba son directoire de campagne

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Février 2019 à 08:40 | | 1 commentaire(s)|

Le leader du Rewmi Idrissa Seck est attendu ce vendredi à Touba en compagnie de plusieurs leaders de l’opposition qui soutiennent sa candidature, dont Malick Gakou, Moustapha Guirassy, Amsatou Sow Sidibé, Cheikh Alassane Sène, Bougane Guèye Dany et Cheikh Bamba Dièye.



Le candidat de la coalition « IdyPrésident 2019 » et sa délégation vont rencontrer le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. L’As qui donne l’information, révèle que Idy va mettre profit la rencontre, pour recueillir des prières et présenter les hommes et les femmes qui composent son directoire de campagne.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos