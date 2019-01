Présidentielle 2019 : Idy cherche le soutien de Me El Hadji Diouf

L'ancien premier ministre Idrissa Seck a entamé des discussions avec plusieurs partis d’opposition pour obtenir leur soutien à sa candidature à la présidentielle 2019. Après Thierno Bocoum, le leader de Rewmi et candidat de la coalition « Idy Président 2019 » a rencontré hier l’avocat El Hadj Diouf, leader du Parti des Travailleurs et du Peuple (Ptp).



« Je suis venu auprès de mon frère El Hadji Diouf recueillir conseil et soutien en direction des échéances vers lesquelles nous nous acheminons. Je sais tout le respect dont il jouit au niveau du peuple sénégalais et ce n’est pas un hasard qu’il a été désigné député du peuple, du fait de la défense constante des intérêts des populations. Je suis venu le voir et je suis très satisfait de la visite », a expliqué M. Seck aux journalistes à la suite d’un tête-à-tête, suivi d’une autre rencontre à laquelle ont pris part des membres du Ptp et de Rewmi.



« Je suis aussi content de recevoir frère et ami, Idrissa Seck, un grand homme d’Etat. Nous aimons le Sénégal et il n’est pas exclu qu’ensemble, nous travaillons dans l’intérêt du Sénégal. De toutes les façons, nous allons explorer toutes les pistes de convergence, dans l’intérêt supérieur de la Nation », a indiqué Me El Hadji Diouf .

