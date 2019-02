Présidentielle 2019- Kébémer: Macky Sall s'engage à rénover la ville d'Abdoulaye Wade

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Février 2019

Le président sortant et candidat à sa propre, Macky Sall était, ce lundi, deuxième jour de la campagne pour l’élection présidentielle du 24 février 2019 à Kébémer, ville natale de l’ancien président de la République, Abdoulaye Wade.



D’emblée, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakkar a salué l’accueil qui lui a été réservé et qu’il juge chaleureux. Cela témoigne, à son avis, de l’adhésion de la population de Kébémer à sa vision à travers le Plan Sénégal Emergent (Pse). S’adressant aux militants et sympathisants venus assister au meeting, le candidat de la majorité présidentielle rappelle que le Programme d’urgence communautaire (PUDC) est bien arrivé dans le département de Kébémer et en grande part.



Mieux, le candidat sortant souligne, pour s’en glorifier, que les vieilles doléances de la ville ont été satisfaites. Lesquelles sont les réalisations des pistes Ndoyène, Touba Mérina, Touba Belel. Poursuivant, Macky Sall indique que le désenclavement de la ville de Kébémer est engagé. « Louga est en chantier avec le Programme de modernisation des villes (Promovilles). Promovilles sera à Kébémer. J’ai dédié à ce programme 280 milliards de francs Cfa en faveur des villes du Sénégal en particulier toutes les communes qui sont les chefs-lieux de département », a déclaré Macky Sall. Qui s’engage pour la rénovation de la ville de Kébémer avec la construction d’infrastructures routières et un nouveau système d’éclairage public.



emedia.sn

