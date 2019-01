Présidentielle 2019 : Le FNR dénonce "des arrestations ciblées de jeunes responsables de l’opposition"

Selon le Front de résistance nationale(Frn) « le régime de Macky Sall procède depuis quelques jours à des arrestations ciblées de jeunes responsables de l’opposition et de simples citoyens ».



«Il en a arrêté à Dakar, Pikine, Guédiawaye et à l’intérieur du pays. Nous avons également constaté qu’il tente de mettre en place une milice orange comme dans les pires dictatures qui fera la sale besogne à la place de la police et de la gendarmerie qui pourraient rechigner à accomplir certaines tâches. Les ASP (agents de sécurité de proximité) seraient aussi mis à contribution », informe un communiqué.



« S’ajoutent à ces menées répressives, les menaces de mort adressées au journaliste Mouth Bane pour son travail d’investigation et contre Ousmane Sonko candidat à la présidentielle si l’on en croit le journaliste Pape Alé Niang.Faire taire par la terreur telle semble être l’arme de ce pouvoir finissant », ajoute le document.



Le FRN « condamne fermement ces agissements qui renseignent nettement sur la peur qui s’empare progressivement du pouvoir » et « exprime sa solidarité et son soutien aux victimes de ces violences physiques ou morales ». « La résistance s’élargira et s’intensifiera jusqu’à la victoire finale contre les apprentis dictateurs », signale le communiqué.







