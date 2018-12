Présidentielle 2019: Le message de Monseigneur Benjamin Ndiaye aux acteurs

A l’occasion de la célébration de Noël, l’archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye a fait déclaration dans laquelle, il a appelé les acteurs politique à adopter un « comportement responsable et exemplaire dans leurs faits et gestes ». Le chef de l’église catholique du Sénégal leur demande de tenir un langage de vérité, « sans violence », mais surtout de se donner « les moyens de vivre une élection juste, transparente et démocratique », en 2019.



"Nous approchons du 24 février 2019 qui verra notre cher pays le Sénégal vivre à nouveau une élection présidentielle. Il est normal qu’un tel évènement suscite la noble ambition de servir notre nation. Il est normal qu’à cette occasion des militants se mobilisent en faveur de leur candidat. Il doit être aussi normal pour tous, de nous comporter en vrais citoyens responsables et exemplaires dans nos prises de paroles comme dans nos faits et gestes.



Il doit être normal que les jeunes générations puissent s’appuyer sur les valeurs citoyennes incarnées par leurs aînés. Donnons-nous donc ensemble les moyens de vivre une élection juste, transparente et démocratique. Une élection sans contestation, pour garantir pour garantir la paix sociale au bénéficie de tous.



Soyons des acteurs de la chose politique dans la vérité. Adoptons le langage de la vérité sans violence verbale, dans le respect de l’autre et de ses convictions. La vérité exige une conformité morale entre notre dire et notre faire. Peuple de croyants laissons-nous fasciner par la parole de Dieu pour que comme le proclame le psalmiste, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent. Alors la vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Joyeux et Saint noël à vous tous."

