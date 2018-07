Présidentielle 2019 : Macky Sall, Marième Faye Sall et Harouna Dia préparent une grande offensive

Très discret depuis la prise du pouvoir du président Macky Sall en 2012, Harouna Dia réapparait. Le milliardaire sénégalais établi au Burkina Faso replonge et reprend ces activités aux côtés de son ami dont il œuvre pour sa réélection. Malgré les assauts et autres tirs groupés qu’il a subis de la part de certains responsables de l’Apr, les relations avec le couple présidentiel sont restées intactes.



Les derniers actes posés suffisent pour comprendre la complicité des deux hommes. Acte premier ; le chef de l’état effectuant une visite d’état au pays des hommes intègres est chaleureusement accueilli par la communauté sénégalaise dont Harouna Dia est le président. L’homme d’affaires a mobilisé de gros moyens pour la réussite de cette visite. Au cours de la rencontre avec les Sénégalais du Burkina, les deux amis ont échangé des témoignages plus qu’émouvants.



Harouna Dia pour justifier son soutien à Macky Sall déclare ; « la seule pertinente question à laquelle chaque Sénégalais doit répondre, c’est que depuis que Macky Sall a pris le pouvoir, le Sénégal a-t-il avancé ou reculé ? Je croix que malgré les critiques, on sait bien que vous avez bien travaillé. Et on ne change pas une équipe qui gagne. Tant qu’il me restera un souffle, je vous soutiendrai. C’est un engament que j’ai pris depuis qu’il n’y avait encore rien. Les Sénégalais vous manifesteront leur joie, mais surtout leur espoir pour votre deuxième mandat. Moi, je demeure très marqué par votre soutien et l’intérêt que vous accordez au monde rural. C’est ce qui m’encourage à toujours vous accompagner ».



En réponse le chef de l’état dans une salle pleine à craquer rétorque ; « Harouna nous avons dépassé les relations d’amis. Nous sommes des frères. Je n’ai jamais douté de votre détermination. Vous êtes digne Harouna. Je n’oublierai jamais ce qui s’est passé alors que les temps étaient plus difficiles. Ce qui nous lie est très fort.



Nous partageons la même culture, nous venons de la même région, car Kanel et Matam étaient dans un même département. Au-delà des moyens que vous avez eus à déployer dans mon combat, vous avez su mobiliser la diaspora. Et vous n’avez jamais rien demandé. Donc, c’est une occasion pour moi de te remercier et de t’encourager et d’encourager tous les fils du pays à l’étranger.



Avant de quitter Ouagadougou les deux amis se sont donnés rendez-vous à Dakar. Harouna Dia est l’invité d’honneur du président Sall à l’occasion de la première sortie des lions contre la Pologne. L’homme d’affaires qui a présidé la réunion de remerciement des membres de la communauté sénégalaise au Burkina pour l’accueil réservé à son ami, prend l’avion la veille de la Korité pour atterrir à Dakar. Le jour de la fête de la Korité drapé d’un boubou blanc, l’homme d’affaires était à côté du président Sall jusqu’à la grande mosquée ou avait lieu la prière de l’Aïd El Fitr.



Après le discours du chef de l’Etat, ils étaient encore dans le même véhicule pour rejoindre le palais présidentiel ou ils passeront ensemble toute la journée du vendredi. Des apparitions en public durant les cérémonies de « Dewenati » non sans parler des échanges en toute discrétion entre les deux amis. Deux jours après Harouna Dia embarque à bord de l’avion présidentiel pour s’envoler vers la Russie.



Il est le seul invité du président de la République au premier match du Sénégal en dehors du ministre des sports et du président de Fsf. A quelques heures du coup d’envoi du match, l’invité d’honneur à travers son téléphone portable fait le tour des guides religieux du Fouta : « il faut prier pour notre équipe. Le déplacement du Président ici ne doit pas être un échec se serait grave. » Ce mot d’ordre s’est vite répandu ?



A travers les réseaux sociaux, on se passe le mot. A leur arrivée au stade, l’image ou les deux amis sont en train de s’installer dans les loges apparait comme une délivrance pour les inconditionnels du milliardaire. La complicité entre Harouna et Marième Faye Sall vient ainsi soulager les populations qui se laisseront rapidement préoccupées par la tournure des évènements.



Au premier but du Sénégal sa résidence à Ouagadougou est déjà prise d’assaut par les supporters venus magnifier les performances des lions. C’est le même décor chez sa famille à Hann mariste ou un écran géant a été posé dès les premières heures de la matinée. Au coup de sifflet final, la joie était plus que grande.



Les images retransmises par des chaines de télévision montrant les membres de la délégation présidentielle emportés par la joie donnent une autre idée sur la complicité entre Harouna Dia et le couple Faye Sall. De tels actes posés à moins de 6 mois de la prochaine présidentielle ne peuvent rester sans aucune autre explication. En vérité Macky Sall et Harouna Dia sont bien en campagne.