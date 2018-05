Présidentielle 2019 : "Macky Sall a déjà engrangé 60% des voix", selon Serigne Mbacké Ndiaye

Toute la famille libérale derrière Macky Sall, y compris le Pds (Parti démocratique sénégalais). C'est l'appel lancé par Serigne Mbacké Ndiaye, leader du mouvement Convergence patriotique et libérale (Cpl). Pour l'ancien ministre et porte-parole du président Wade, repris par la Rfm, l'emprisonnement de Karim Wade ne doit pas être un facteur bloquant.



"Il faut que ce pays continue à être construit par les fils de ce pays-là, clame-t-il. Wade nous disait « faites tout pour garder le pouvoir pendant cinquante ans ». Il a fait douze ans. Il a un fils (Macky Sall) qui va faire douze ans, s'il plaît à Dieu. Comment faire pour garder le pouvoir, c'est de soutenir ce fils-là. Et à la fin de son second mandat en 2024, un autre libéral va venir."



En perspective de la présidentielle de 2019, Serigne Mbacké Ndiaye qui était à Pikine, assure que "Macky a déjà engrangé 60% des voix".

