Présidentielle 2019 : Mamadou Diop, candidat de la rupture, 27e et dernier à déposer sa liste Mamadou Diop, candidat aux élections présidentielles du Sénégal a déposé sa liste de signatures ce mercredi 26 décembre 2018 au conseil constitutionnel. Il a été le 27ème et dernier sur la liste des dépôts.





Tard dans la soirée, le candidat soutenu par le Mouvement pour la citoyenneté du Sénégal(MCS), avec comme slogan « Waccoo ak askan wi » s’est rendu dans les locaux du Conseil constitutionnel pour déposer sa liste. Pour rappel, à la date limite des dépôts, seuls 27 candidats ont finalement déposé leur liste en vue de la bataille pour le fauteuil présidentiel.



Mamadou Diop est titulaire d’une licence en Mathématiques, d’un diplôme d’ingénieur en informatique et d’un diplôme d’études supérieures de banques.Il travaille depuis trente ans dans le secteur bancaire et financier. Consultant international, il est intervenu dans plus de seize pays, où il a eu à accompagner plusieurs grands groupes bancaires, les ministères de l’Economie et des Finances, les agences de Nations-Unies, ainsi que de grandes entreprises du secteur minier notamment.

