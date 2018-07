Présidentielle 2019 : Mamadou Lamine Diallo, candidat

« Macky Sall a déçu. Non seulement il n'a pas réussi à améliorer les conditions de vie des Sénégalais, mais en plus il met en œuvre une politique prédatrice qui ne vise qu'à capter les ressources du pays pour son clan, la dynastie Faye Sall. Avec ses renoncements et ses attaques contre toutes les institutions, il sape également les fondements de la République, viole nos valeurs et met le pays en danger. De manière insidieuse, il dirige le Sénégal vers la malédiction des matières premières », dit-il.



« Les patriotes sénégalais doivent tout mettre en œuvre pour l'empêcher de poursuivre son entreprise destructrice. La refondation des institutions selon les lignes de force de la charte de gouvernance démocratique s'impose plus que jamais », poursuit-il.



En plus, Mamadou Lamine propose entre autres le découpage du territoire en pôles régionaux de développement, la modernisation des secteurs informels. Il affirme qu’il souhaite les bases d’une refondation de la République pour faire du Sénégal une république mature.





Walfquotidien