Présidentielle 2019: Me Madické Niang reçoit le soutien de deux ex-candidats déclarés La permanence de la Coalition Madické 2019, située sur la VDN, a refusé du monde en cet après midi du jeudi 27 décembre 2018. Pour cause, Me Madické Niang y a accueilli deux nouveaux adhérents à son projet de société en vue de la Présidentielle de 2019.

Il s’agit du Pr Hamidou Datte, leader du parti Credit et de l’ancien ambassadeur, Ibou Yaguou Ndiaye, le leader du parti L2M.



Le Pr Hamidou Datte ainsi que Ibou Yaguou Ndiaye, ont ainsi posé leurs baluchons chez l’ancien ministre des Affaires étrangères. Deux renforts de taille qui promettent de conduire « Macky Sall au second tour, au soir du 24 Février 2019 ».



De la nécessité de trouver une alternative crédible Macky Sall



Preuve du sérieux qui entoure son choix pour Me Madické Niang, le Professeur de Mathématiques, Hamidou Datte, est venu avec un programme déjà ficelé.



De son côté, l’ancien ambassadeur Ibou Yaguou Ndiaye, le leader du parti L2M (Liguey Meune Sa Bopp – Moome Sa Bopp) a souligné être prêt, avant le mois de mars 2019, à apporter des solutions sur le cadre de vie s’appesantissant sur le fait que « Dakar comporte en son sein beaucoup d’autres Dakar » et que la capitale étouffe.



Bien que Me Madické Niang ait fait « le système de Me Wade », le professeur Hamidou Datte a loué ses traits intellectuels mais également, sa générosité.



« Un leader, un meneur d’hommes », ce témoignage est du patriarche, du professeur, ancien enseignant ayant eu Madické Niang comme élève. Le candidat à la Présidentielle était alors âgé de 12 ans.



Des messages reçus 5/5



Ces postures ont été appréciées à sa juste valeur par Me Madické Niang qui a souligné que la coalition tend vers l’élargissement de ses bases, tout en prenant en compte les réflexions des entités adhérentes. Déjà, « 15 partis ont adhéré à la Coalition Madické 2019 », a révélé son leader lors de cette rencontre de présentation de deux nouveaux partis adhérents.



Épluchant une partie de son programme, Me Madické a, à son tour, souligné la nécessité de se dresser contre l’assistanat. C’est ainsi une opportunité réelle de baser le développement du pays, sur les « jeunes et les femmes ».



Terminant son discours, le leader de la Coalition Madické 2019, a donné rendez-vous pour le 1er janvier 2019, date à laquelle sera présenté le programme de ladite coalition dans son entièreté.















Senenews

