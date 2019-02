Présidentielle 2019 : Sonko et Wade face à la presse à 21h Abdoulaye Wade et Ousmane Sonko vont tenir un point de presse ce soir à 21h, informe l’équipe de "Sonko président". Cela fait suite à l'audience entre les deux hommes. Candidat à la Présidentielle 2019, Ousmane Sonko attend un soutien important de l’ancien président du Sénégal. Ce dernier est jusqu’ici resté sur sa logique de boycott des élections.















Rédigé par leral.net le Samedi 9 Février 2019 à 15:50



