Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Présidentielle 2019: ces voitures de luxe qui transportent Macky, Idy, Madické, Issa Sall et Sonko Rédigé par leral.net le Lundi 4 Février 2019 à 13:39 | | 1 commentaire(s)|

Le premier jour de campagne a été fort en propos, mais ce sont surtout les véhicules des candidats qui attirent le plus l’attention. Pour paraître en ‘’beaux leads’’, histoire de remporter la guerre d’image, les 5 prétendants se sont tous mis en mode bolide. Des véhicules de luxe, grands bouffeurs de carburant et inaccessibles pour le Sénégalais lambda.



Sonko et Madické en Cadillac de 40 millions



Les candidats Ousmane Sonko et Madické Niang ont jeté leur dévolu sur une monture virile. Ils roulent en Cadillac Escalade 2018. Il s'agit d'un véhicule utilitaire sport (SUV ou VUS) d'une valeur estimée entre 40 et 45 millions francs Cfa. Cette voiture est dotée d'un moteur V8 de 6,2 cylindres, 420 chevaux et un impressionnant couple de 460 livres-pied. Elle a une autonomie de 700 km pour un réservoir de 98 litres.



Macky et Idy roulent en Toyota de 48 et 32 millions



Macky Sall et Idrissa Seck ont jeté leur dévolu sur les Toyota. Le Président sortant roule Land Cruiser V8 2018. Neuve, cette voiture coûte plus de 48 millions francs Cfa. Le candidat de Rewmi s'est offert une Land Cruiser Prado VX. Il a rallié Thiès avec cette voiture tout neuve qu'il a achetée à Cfao Sénégal. Le prix de vente du véhicule : 32 millions de francs Cfa.



Issa Sall a opté pour un Hammer 2



Issa Sall a, lui, mis la main sur un Hammer 2 contre un chèque de 32 millions francs Cfa. Il s'agit d'une version sortie entre 2006 et 2008.









L’Observateur









Accueil Envoyer à un ami Partager