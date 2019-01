Présidentielle 2019 entre Macky, Idy, Sonko, Madické, Issa Sall : Dr Ahmed Khalifa Niasse donne son quinté gagnant

Analyse partielle de la Présidentielle par le Bureau de Presse du Palais Ahmadyana



Notre pronostic est que le candidat du PUR pourra se trouver dans le duo de tête si un certain nombre de conditions sont réunies.



# Que Serigne Moustapha Sy, lui-même, fasse une campagne active. Ce qui lui donnerait, d'entrée de jeu un noyau dur que nous estimons à 17%.



# Une majorité de l'électorat de Khalifa Sall se ralliera à un appel actif de Serigne Moustapha Sy. Ce qui pourra ajouter près de 8% à ce score



# La part Moustarchidine dans l'électorat de Idy. Ce qui pourra permettre au candidat du PUR de franchir le seuil des 30%. Et c'est là que le TSM (Tout Sauf Macky) lui apportera l'appoint dont il aura besoin.

# Les anti Daesh( repentis de Sonko). Car la candidature du PUR devra être expliquée comme étant une candidature confrerique qui est le contrepoids du Daeshien à la barbichette. Et de démontrer que l'objectif de Sonko et de Daesh est de favoriser le chaos lors de la campagne. Car c'est ce chaos qui fera le lit de Daesh.



Lui permettant de mener sa campagne de sabotage pour désorganiser la société sénégalaise. Par la destruction des lieux de culte appartenant aux confréries comme ce fut le cas à Tombouctou.



Comme en Iraq et en Syrie notre pétrole sera vendu par camions à des prix dérisoires.



Démontrer cela par sa campagne permettra au candidat visible du PUR de se distinguer.



Toutefois sans Serigne Moustapha Sy le PUR s'écrira avec un I. Ce scénario gênera beaucoup Macky Sall qui risque d'obtenir un score soviétique. Dans les semaines à venir nous pourrons être plus précis.



Dr Ahmed Khalifa Niasse

