Présidentielle 2019 : l’organisation va coûter près de 14 milliards F Cfa

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a fait le point du processus électoral, hier, lors d’un déjeuner d’échange avec la presse. Selon L’Observateur qui rapporte ses propos, Aly Ngouille Ndiaye a révélé la somme mobilisée pour l’organisation présidentielle de 2019.



« Nous sommes autour de 14 milliards de F CFA, si on y introduit la part des cartes d’électeurs qui fait à peu près 5 milliards. Mais mis à part les cartes d’électeurs, nous sommes à 9 milliards », a-t-il dit.



« L’impression des bulletins qui a démarré, a été confiée à des société nationales. En principe, à partir de lundi, nous devrons envoyer les bulletins à l’extérieur, et d’ici la fin de la semaine, les bulletins devraient être prêts pour être distribués à l’intérieur », a-t-il ajouté.



Aly Ngouille Ndiaye a assuré que le processus de distribution des cartes d’électeurs se déroule mieux sur l’ensemble du territoire nationale et à l’étranger. « Nous n’avons jamais atteint ce niveau de distribution de cartes à la veille d’élection. Globalement, nous sommes à 95,26%, si nous prenons la refonte et la révision », a-t-il souligné.



Pour rappel, le fichier électoral actuel compte 6. 683 043 électeurs pour 15.397 bureaux de vote et 6.919 lieux de vote.



Au niveau national, on note 14 651 bureaux de vote contre 746 bureaux de vote pour l’étranger.

