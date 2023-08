Présidentielle 2024 : Abdoulaye Daouda Diallo, « le choix juste et idéal » pour Bby, selon les « Amazones APR Podor» Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Août 2023 à 17:21 | | 0 commentaire(s)|

Les Sénégalais sont toujours dans l’attente du choix du chef de l’Etat, Macky Sall, d’un candidat pour la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) en perspective de la présidentielle. Mais les jeunes femmes des 22 communes du département de Podor, regroupées au sein d’une plateforme politique dénommée « les Amazones APR Podor », pensent que le maire de […] Les Sénégalais sont toujours dans l’attente du choix du chef de l’Etat, Macky Sall, d’un candidat pour la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) en perspective de la présidentielle. Mais les jeunes femmes des 22 communes du département de Podor, regroupées au sein d’une plateforme politique dénommée « les Amazones APR Podor », pensent que le maire de la commune de Boké Dialloubé « demeure le choix juste et idéal » pour la mouvance présidentielle. Ces jeunes dames, sous la houlette de l’honorable Haby Sidy Ba, sont d’avis que l’actuel président du CESE est « un homme sincère et loyal, son engagement politique n’est plus à démontrer ». En effet, elles soulignent, à travers un communiqué, que depuis l’accession de Macky Sall à la magistrature suprême, M. Diallo n’a jamais perdu d’élections. « C’est l’homme qu’il faut, si nous voulons rester au pouvoir », ont-elles juré. « Abdoulaye Daouda Diallo est membre fondateur de l’APR (Alliance Pour la République) en 2008 où il a traversé le désert avec Macky Sall, élu Président de la République en 2012. A l’époque où la plupart des candidats actuels et souteneurs accompagnaient Maître Abdoulaye Wade et œuvraient pour la continuité du régime PDS », ont notamment indiqué ces « amazones » de l’Apr Podor, qui parlent d’ailleurs de « parcours exemplaire ». Non sans rappeler que ADD a tour à tour occupé les fonctions de Ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances chargé du Budget d’avril 2012 à septembre 2013, Ministre de l’Intérieur de septembre 2013 à 2017 ; Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement de septembre 2017 à avril 2019 ; Ministre des Finances, Directeur de cabinet du Chef de l’Etat, puis président du CESE « Nous restons plus que jamais déterminées derrière notre candidat ADD et mettons en garde contre certains responsables qui utilisent des jeunes pour le dénigrer à travers la presse. Et lançons un appel solennel à tous les militants, militantes et sympathisants de BBY de soutenir la candidature de ADD pour la survie de la coalition et la continuité du PSE. Aux membres de l’APR de se souvenir des discours de ABC et de lui rendre un vibrant hommage pour la survie du parti APR », ont-elles enfin fait savoir.



Source : https://lesoleil.sn/presidentielle-2024-abdoulaye-...

Accueil Envoyer à un ami Partager