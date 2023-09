Présidentielle 2024 : Mame Boye Diao, candidat de la coalition « Sénégal nouveau » Rédigé par leral.net le Mardi 12 Septembre 2023 à 15:10 | | 0 commentaire(s)|

Mame Boye Diao se lance dans la course de la présidentielle de février 2024, comme il l'avait annoncé. Face à la presse, ce mardi il a annoncé sa candidature à ces échéances électorales sous la bannière « Sénégal nouveau », une coalition composée de mouvements et des cadres qui veulent un changement. C'était en présence de ses militants et sympathisants. Le maire de Kolda, qui a abordé dans sa déclaration toutes les questions (éducation, santé, pêche, artisanat, économie, sécurité…), a appelé les Sénégalais à discuter « sans tabou » des programmes et à choisir le meilleur profil pour l'intérêt exclusif de notre pays.



Source : https://lesoleil.sn/presidentielle-2024-mame-boye-...

