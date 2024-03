Présidentielle 2024 : ADHA rend hommage au peuple sénégalais et adresse ses félicitations à Diomaye Faye, le nouveau président Communiqué : Faisant suite à l’élection du nouveau Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l’Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA) félicite le peuple Sénégalais d’avoir encore une fois montré à la face du monde que le Sénégal est une grande Nation, que ses hommes et ses femmes le sont davantage, à travers leur maturité, leur tolérance, leur sens de l'acceptation de l’Etat de Droit et de la démocratie.

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Mars 2024 à 10:09 | | 0 commentaire(s)|

L'ADHA félicite le tout nouveau Président de la République, ainsi que l’ancien Président Monsieur Macky Sall pour avoir organisé les élections dans les meilleurs délais, avec une organisation matérielle satisfaisante dans l'ensemble.



L’ADHA félicite par ailleurs tous les autres candidats qui étaient en compétition et qui ont su reconnaitre la victoire de la coalition Diomaye Président 2024 dès les premières heures suivant la clôture des opérations électorales.



L’ADHA invite ensuite toutes les forces vives de la Nation a accompagner le nouveau Président de la République Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour une prise de fonction honorable.



Enfin, l’ADHA annonce qu’un mémorandum qui reprendra les points jugés essentiels ainsi que les possibles réformes qui s’imposent afin d’opérer une rupture, sera présenté à la future nouvelle équipe gouvernementale, en guise de contribution sur les attentes les plus cruciales du peuple Sénégalais.



Action pour les Droits Humains et l’Amitié

Le Bureau Exécutif



