Présidentielle 2024: Abdoulaye Baldé prend rendez-vous à Koukandé

C’est un périple aux airs de remobilisation des troupes en direction des prochaines législatives avant la présidentielle de 2024 qui a commencé à Kounkandé. Une des 7 communes remportées au niveau des trois régions administratives de la Casamance par l’UCS, le parti d’Abdoulaye Baldé.



Dans cette collectivité locale située dans le département de Vélingara dans la région de Kolda remportée par Amadou Siradjo Dia sous la bannière de l’UCS après deux tentatives, le désormais ex maire de Ziguinchor s’y est rendu pour non seulement féliciter le nouveau maire, mais encourager les militants qu’il a dans la foulée inviter a poursuivre la massification avant de promettre son soutien au premier magistrat de la ville de Kounkandé .



" Je voudrais très sincèrement féliciter monsieur le maire Mamadou Siradjo Dia ainsi que la population de Kounkandé, mais aussi vous dire que je ferais tout ce qui est à mon pouvoir pour l’assister et l’accompagner dans l’exercice de ses fonctions afin qu’il réussisse la mission" , a laissé entendre l’hôte du Fouladou dans son adresse aux militants et sympathisants massivement présent à la rencontre non sans manquer de se réjouir de la fidélité dans cette partie de la haute Casamance.



Il ne pouvait donc pas y avoir meilleur cadre pour lever le coin du voile sur le nouvel agenda relatif aux ambitions futures.

En claire Abdoulaye Baldé, le président fondateur de l’Union de Centristes du Sénégal UCS veut briguer les suffrages des Sénégalais en 2024 pour présider aux destinées du Sénégal et bâtir un Sénégal nouveau selon ses termes.



"J’ai passé douze ans à la tête de la mairie de Ziguinchor. Jai effectué un travail remarquable et j’ai passé le témoin avec un sentiment de mission accomplie. Je veux a présent compter sur votre soutien pour conquérir le fauteuil présidentiel en 2024" a confié Docteur Abdoulaye Baldé plus en verve que jamais avant de conclure en ces termes :" la politique c’est la persévérance, la capacité à accepter les cas d’échecs comme des expériences et les succès comme un défis pour maintenir la performance. Je vous invite à faire preuve de persévérance peu importe les obstacles ".



Quand au maire nouvellement élus à la tête du conseil municipal de Kounkandé Mamadou Siradjo Dia qui a pris la parole plutôt, promet d’être un maire au service des communautés et non au service d’un clan ou d’un parti et invite les forces vives à la conjugaison des efforts pour relever les défis.