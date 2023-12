Présidentielle 2024: Abdoulaye Sylla a déposé sa caution, ce jeudi

Après le retrait des fiches de parrainage, la collecte grandement réussie auprès de citoyens sénégalais, Abdoulaye Sylla, le boss de Ecotra a déposé ce jeudi, sa caution pour la présidentielle du 25 février 2024 à la Caisse des Dépôts et Consignations.



C’est une forte délégation composée du mandataire et autres responsables de Abs2024 qui a effectué le déplacement à la Cdc.



Longtemps engagé auprès des populations avec la satisfaction de leurs préoccupations sans oublier les milliers d’emplois créés à travers ses entreprises, dont Ecotra, Abdoulaye Sylla s’est aujourd’hui, résolument engagé dans la course à la présidentielle. Cela, à dessein de perpétuer son oeuvre.