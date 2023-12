Présidentielle 2024/ Après le dépôt de candidature de Me Moussa Diop au Conseil Constitutionnel : Le combat pour sa libération, annoncé Alors que l'horloge s'égrène vers le terme fatidique de dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle de 2024 au Sénégal, l'équipe de Me Moussa Diop, du parti "And Goré" a vécu des heures haletantes au Conseil Constitutionnel. Boubacar Camara, mandataire de ce dernier, relate les péripéties de ce dépôt de candidature, dans une course contre la montre.

" Ça s'est très bien passé. On est arrivés vers 11h, remplissant tous les critères requis. Cependant, notre démarche a débuté tardivement. Après environ 25 minutes à l'intérieur du Conseil Constitutionnel, nous avons reçu le récépissé de déclaration de candidature de Me Moussa Diop, ainsi que notre convocation pour le tirage des parrainages. "



Interrogé sur le choix d'attendre jusqu'à la dernière minute pour déposer, Boubacar Camara explique : " Nous étions prêts depuis une semaine. Cependant, nous avons été confrontés à des complications avec le procureur de la République, qui retenait notre procuration en attendant les instructions du Président Macky Sall. Aujourd'hui, une fois notre attestation bancaire obtenue auprès de la BNDE, nous avons déposé tous les documents requis au Conseil Constitutionnel ".



Malgré l'incarcération de Me Moussa Diop, ses alliés annoncent une mobilisation vigoureuse pour sa libération : " Nous avons déposé nos dossiers de candidature aujourd'hui. Mais dès que nous quitterons ces lieux, notre priorité sera de lutter pour la libération de Me Moussa Diop. Ce combat commence dès maintenant. Il n'a rien fait et n'est pas encore condamné. Les accusations portées contre lui, attendent les conclusions de l'enquête. Nos militants lui font confiance et nous n'allons pas attendre passivement. Notre action pour sa libération commence aujourd'hui ", déclare Boubacar Camara.













Birame Khary Ndaw

