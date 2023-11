Présidentielle 2024/ Après le lancement de PACTE pour l'émergence: Benoît Sambou critique la déconnexion des leaders

"Pour être honnête, nos responsables politiques ne semblent plus se préoccuper des besoins de la population. Ils restent confinés dans leurs véhicules climatisés, organisant des caravanes ici et là. Certains d'entre eux cherchent à attirer l'attention des médias pour leur propre promotion, espérant ainsi obtenir des nominations. Je trouve ce genre de politique déplaisant. Il est temps de revenir à la raison, de réfléchir à l'avenir du Sénégal", a-t-il dénoncé.



"Nous savons tous qu'il sera difficile de surpasser le bilan du Président Macky, mais notre ambition est que son successeur fasse encore mieux. Pour y parvenir, nous devons entamer un dialogue entre nous. En ce qui nous concerne, nous ne compromettrons jamais notre intégrité. C'est pourquoi nous nous engageons à aller à la rencontre directe de la population pour comprendre ses préoccupations et trouver des solutions", ajoute-t-il.



Le ministre conseiller a exprimé ces propos lors du lancement de la Plateforme des Acteurs pour la Citoyenneté, le Travail et l’Émergence, Mbollo Nguir Ëllëk Sénégal (PACTE) qui a eu lieu le samedi 4 novembre 2023.