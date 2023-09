Présidentielle 2024 / Après sa déclaration de candidature, Pr. Amsatou Sow Sidibé appelle à porter, pour la première fois, une femme à la tête du Sénégal La vague de déclarations de candidature à l’élection présidentielle de 2024, n’a pas encore fini de déferler sur la scène politique nationale. Et le professeur Amsatou Sow Sidibé n’a pas échappé à ce rituel. Ce jeudi 21 septembre 2023, le professeur Amsatou Sow Sidibé a déclaré sa candidature pour l’élection présidentielle de 2024, dans une salle de la librairie Harmattan, devant ses partisans et sympathisants.

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Septembre 2023

Dans sa prise de parole pour décliner ses ambitions et la direction à prendre, le professeur Amsatou Sow Sidibé dit vouloir incarner une nouvelle façon de gérer et de gouverner, différente de celle des socialistes et des libéraux, qu'elle considère comme un échec depuis les indépendances à nos jours. « Nous voulons vous présenter notre projet de société et notre vision : la troisième voie politique. Les socialistes et des libéraux ont échoué » , a martelé la toute nouvelle déclarée candidate à l’élection présidentielle de 2024.



Le professeur Amsatou Sow Sidibé, en prônant « la troisième voie politique », en réplique aux socialistes et aux libéraux, a décliné son projet de société dans plusieurs secteurs prioritaires. Dans son programme, Amsatou Sow Sidibé clame haut et fort, que sa priorité est la justice, mais aussi le sort des jeunes Sénégalais qui n’ont plus d’espoir. Sans oublier les secteurs clés de l’économie, le professeur assure que la santé, l’éducation, la pêche, l’artisanat, la sécurité, la gouvernance et la diplomatie, seraient ses priorités absolues.



Ainsi, pour dire enfin la phrase à la mode dans la sphère politique : « je déclare ma candidature pour l’élection présidentielle de 2024 ! » Amsatou Sow Sidibé a ensuite pris le soin de transposer sa fibre maternaliste envers l’électorat sénégalais. « Je veux que vous osiez, mettez une femme à la tête du pays, une mère ne laisse pas ses enfants mourir de faim, une mère ne laisse pas ses enfants vivre dans les difficultés, alors accompagnez-moi et nous gouvernerons convenablement le pays en 2024 », assure-t-elle.



Le professeur Amsatou Sow Sidibé finira ainsi son propos : « Pour la première fois, vous avez la possibilité de choisir. Osez un choix qualitatif. Portez une femme à la tête du Sénégal ! ».



