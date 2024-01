Présidentielle 2024: BBY apprécie encore une fois la vitalité de la démocratie... Ce 20 janvier 2024, conformément aux dispositions pertinentes de notre Constitution et de notre loi électorale, le Conseil constitutionnel a arrêté et publié la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle du 25 février 2024.

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Janvier 2024 à 21:49

Cette liste plurielle de 20 candidats parfaitement représentatifs des différentes sensibilités du pays, reflète encore une fois la vitalité de la démocratie sénégalaise et consacre le caractère inclusif de cette échéance électorale.



La Coalition Bennoo Bokk Yaakaar magnifie le travail remarquable et salutaire des différents organes de contrôle du processus électoral et invite tous les acteurs concernés à œuvrer pour une campagne présidentielle apaisée et un scrutin calme et transparent comme il est de tradition dans notre pays.



La Coalition Bennoo Bokk Yaakaar félicite chaleureusement son candidat Amadou BA et réaffirme sa détermination à engager la bataille pour lui assurer une victoire éclatante au soir du 25 février 2024.



La Coalition Bennoo Bokk Yaakaar est confortée dans sa conviction, que de tous les candidats, Amadou BA, de par son riche parcours professionnel, de par sa stature d’homme d’Etat compétent, sa courtoisie, sa sérénité, est le meilleur profil pour consolider les acquis et impulser une nouvelle vision porteuse de prospérité partagée.



La Coalition Bennoo Bokk Yaakaar salue en Amadou Ba, un homme non clivant, un homme de consensus, un homme de dialogue en somme un fédérateur qui a le Sénégal au cœur et à l’esprit.



Sous l’impulsion de son Président, S.E M Le Président de la République Macky SALL, la Coalition Bennoo Bokk Yaakaar, consciente des enjeux et défis auxquels le Sénégal fait face, engage tous les militants et sympathisants, d’ici et de la Diaspora, à renforcer l’unité et la mobilisation.



Enfin, la Coalition Bennoo Bokk Yaakaar encourage tous les militants et sympathisants à continuer à s’investir auprès des populations pour porter le message de confiance et d’espoir de notre candidat Amadou BA.



