Présidentielle 2024 : Benno tangue, le Ps et l'Afp minés par des divergences La menace d'implosion qui guette l'Apr avec la candidature de la coalition présidentielle pour l'élection de 2024 n'épargne pas les alliés du Ps et de l'Afp. Dans ces partis, des responsables manifestent leur volonté de présenter leur candidature à la prochaine présidentielleLes dissensions qui minent l'Apr font tache d'huile chez les alliés. Le Ps et l'Afp sont minés par des divergences qui risquent de les imploser avant la présidentielle. Alliés à l'Apr depuis son arrivée au pouvoir en 2012, le Ps et l'Afp font depuis lors du yobalema

Las de continuer dans le « yobalema »



Depuis cette date, ces partis ont semblé abandonner leur rôle de conquête du pouvoir au profit du partage du pouvoir. Moustapha Niasse à la présidence de l'Assemblée nationale et actuellement ministre à la présidence, Tanor Dieng, puis Aminata Mbengue Ndiaye au Haut conseil des collectivités territoriales. C'est également en partageant le gâteau avec l'Apr que ces formations ont eu des postes ministériels et de direction ou de Pca.



Il ne reste plus rien du gâteau de benno



Maintenant qu'il ne reste que quelques miettes du gâteau de Benno bokk yakaar, les responsables du Ps et de l'Afp qui ne sont pas au crépuscule de leur activité politique manifestent leur volonté de se battre pour survivre à la coalition présidentielle qui est sur une mauvaise pente, avec la décision du Président Macky Sall de ne pas briguer un autre mandat.



Au Ps, et en attendant que d'autres voix s'élèvent, le maire de Grand Dakar avait déclaré qu'il sera candidat à la présidentielle de 2024.



À l'Afp, le maire de Notto Diobass, Alioune Sarr, est déjà sur la liste des candidats déclarés pour l'élection du président de la République. Il n'a pas que cette ambition. Alioune Sarr veut prendre la place de Moustapha Niasse qui est à la tête du parti depuis sa création



