Présidentielle 2024: Boubacar Camara Candidat ?

Après l’annonce de la déclaration de candidature d’Ousmane Sonko et de Bougane Guéye Dany, c’est le tour de Boubacar Camara ou le leader-Tabax d’être invité à se présenter à la présidentielle 2024. A l’issue d’une réunion en session extraordinaire hier, mercredi 31 août 2022, le Bureau politique du Parti de la Construction et de la Solidarité Pcs/Jengu Tabax a invité leur président-fondateur Boubacar Camara à se prononcer sur sa candidature à la présidentielle 2024, relate LeTémoin.



Et après coup disent les membres du bureau Jengu-Tabax, Boubacar Camara sera officiellement investi candidat devant Dieu et les militants. Dans un communiqué reçu par « Le Témoin », le bureau des « Jenguman’s » ( rebelles ou résistants) félicite d’abord leur leader Boubacar Camara pour avoir techniquement et politiquement conçu et proposé la liste unique de l’opposition lors de les élections législations 2022 « en attendant de faire le bilan exhaustif de la participation du Pcs/Jengu Tabax aux élections législatives, le bureau salue l’esprit de sacrifice de ses militants et des membres qui ont accepté de suivre leur leader dans sa quête d’une cohabitation favorable à l’opposition, au détriment de leurs intérêts politiques individuels » lit-on. Ensuite, le Bureau politique félicite et encourage les militantes et militants pour la mise en place des sections communales et de ville, les encourage à poursuivre cette mission essentielle dans l’implantation du parti dans le territoire national.



Toujours dans son communiqué, le Bureau politique Pcs/Jengu Tabax a enfin salué l’engagement de tous dans les tournées nationales en cours sous la houlette du Secrétaire général national Mor Ndiaye. Abordant les perspectives, le Bureau politique considère que la question de la candidature à l’élection présidentielle de 2024 doit être tranchée de façon claire et définitive. Analysant le brillant parcours, le discours, la constance et la cohérence du Président Boubacar Camara qui fut un haut fonctionnaire de l’élite sénégalaise (Inspecteur général d’Etat), le bureau politique Pcs/Jengu Tabax semble dire que l’heure a sonné pour ce dernier de prendre les destinés du pays. « Parce que le Sénégal a besoin d’un homme de paix et de consensus à la dimension de Boubacar Camara dont le Programme Tabax est l’unique solution pour mettre le Sénégal sur les rails d’un développement durable dans une Afrique digne et prospère » estiment les responsables du Bureau politique du Parti de la Construction et de la Solidarité Pcs/Jengu Tabax avant de demander solennellement à M. Boubacar Camara « Kamâh » d’emprunter sa propre voie pour le changement de Cap et de se présenter à l’élection présidentielle de 2024. Une « demande » qui n’est d’autre qu’une annonce de candidature qui ne dit pas son nom. Qui vivra verra !

Le Témoin