Présidentielle 2024 : Boubacar Camara appelle à éviter un éparpillement du vote de la rupture

Dans son appel au vote utile pour une alternative crédible, Boubacar Camara, candidat de la coalition KAMAH 2024 soutient qu’« avec l’élection présidentielle du 25 février 2024… Notre pays tranchera l’épineuse question de savoir qui, plus précisément, quelle équipe, mettra-t-il à la magistrature suprême », a-t-il projeté.



De même, s’interroge-t-il, « désignera-t-il un porteur crédible des enjeux actuels ou futurs, pour un nouveau et bon départ ou tombera-t-il dans les travers de l’éternel recommencement ? ».



C’est pour faciliter le choix du corps électoral, appelle le président de la coalition KAMAH 2024, « il convient d’éviter un éparpillement du vote de la rupture ». A son avis « le Sénégal doit gagner ce match décisif », et pour ce faire, dira-t-il, « les porteurs de de cette compétition doivent avoir un palmarès rassurant, un projet bénéfique pour le Sénégal. Ils doivent être expérimentés et ouverts au monde moderne », a-t-il souligné.



Ainsi, au vu de toutes ces considérations et conscient du fait que son profil répond parfaitement aux attentes décrites ci-dessus, le leader du parti PCS Jengu Tabax de rappeler : « Je me suis toujours gardé de tout excès dans le discours et le comportement. J’ai écarté la violence de mon champ d’action, ce qui ne m’empêche pas de demeurer un fervent partisan de la résistance à l’oppression ».



Poursuivant son propos, dit-il, « j’ai beaucoup alerté malgré la surdité ambiante. J’ai également découvert de pratiques politiques déplorables, qu’il convient d’éradiquer. Je suis courtois et équilibré mais ferme sur mes principes ».



Par ailleurs, Kamah dit tendre la main à tout le monde, pour donner corps à son engagement dans la construction du Sénégal. « Je lance humblement un appel à tous les candidats porteurs d’une offre de rupture et aux électeurs, à se joindre à moi afin de garantir, par un vote utile », conclut-il.



SudQuotidien