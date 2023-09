Présidentielle 2024: Cheikh Tidiane Gadio annonce sa candidature

Dr Cheikh Tidiane Gadio sera de la partie pour la Présidentielle de 2024.



L’ancien ministre et président de l’Institut panafricain de stratégies, député à l’Assemblée nationale, également le président du Mouvement panafricain et citoyen « Luy Jot Jotna » a annoncé sa candidature à l’élection présidentielle de février 2024 lors d’une déclaration faite ce samedi.



