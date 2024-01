Présidentielle 2024: Déthié Fall obtient le soutien d'un ancien maire...

La candidature de Déthié Fall semble être attrayante pour certains grands responsables politiques. Le Président du Parti républicain pour le progrès (PRP) a obtenu hier le ralliement à ses côtés d’une grosse pointure politique en l’occurrence l’ancien député-maire Aliou Kébé. Déthié Fall avait déjà obtenu le soutien de Malick Guèye, ancien parlementaire et candidat recalé. Pour revenir au député-maire Aliou Kébé, président de ANDe Dekkal Yaakaar, ce dernier, dans une lettre d’adhésion, annonce avoir pris la décision de soutenir la candidature du Président Déthié Fall pour l’élection présidentielle du 25 février 2024, nous apprend L'As.



La décision a été prise à la suite de la rencontre tenue le dimanche 12 novembre dernier à Keur Madiabel entre le président de ANDe Dekkal Yaakaar, Aliou KEBE, ancien député maire de Keur Madiabel, et Déthié Fall, candidat à l’élection présidentielle de février prochain. ANDe Dekkal Yaakaar motive cette décision de porter Déthié Fall jusqu’à la magistrature par « ses compétences, ses valeurs morales et éthiques, sa bonne conduite, son courage engagé et surtout son ambitieux programme d’un Sénégal bon à vivre et beau à voir durablement et écologiquement ».