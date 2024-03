Présidentielle 2024 : Dr. Seydou Kanté félicite le Président Bassirou Diomaye Faye, son ami Me Diouckou et sa nièce, Zahra Wagué Dr. Seydou Kanté, Auteur et Chercheur, ancien diplomate à l’Unesco et fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères, félicite le candidat victorieux de la Présidentielle2024 , Bassirou Diomaye Faye, sans oublier d’y associer, le Maire de Ziguinchor et patron de PASTEF, Ousmane Sonko, son ami Me Pape Mamaille Diockou et sa nièce Fatoumata Zahara Wagué, surnommée « ZAHRA BOU OUSMANE SONKO ». "alkuma.info"

Dans les lueurs de l’aube nouvelle, le Sénégal a une fois de plus élevé les standards de la démocratie, en élisant Bassirou Diomaye Faye comme président le 24 mars 2024, dès le 1er tour, selon les tendances lourdes. C’est un moment de fierté pour la nation, où la maturité du peuple sénégalais et la vitalité de sa démocratie ont brillé de tout leur éclat. Malgré les turbulences des trois dernières années, le Sénégal a tenu bon, montrant au monde, la force de sa résilience et de son engagement démocratique.



Ce choix éclairé du peuple souverain, témoigne de la volonté collective de voir émerger un Sénégal juste, prospère et inclusif. Que ce nouveau chapitre dans l’histoire du pays soit le symbole d’un avenir rayonnant pour le développement de toutes ses régions, y compris notre précieux terroir de Tambacounda. Ensemble, avançons vers un Sénégal où chaque citoyen a sa place, où l’égalité des chances et la compétence guident nos actions.



Félicitations, Monsieur le président de la République, pour cette élection historique. Que votre mandat soit marqué par la sagesse, le dévouement et au service du peuple sénégalais. Je ne saurais terminer sans adresser mes vives félicitations à Ousmane SONKO, à mon ami et frère Me Pape Mamaille Diockou et à ma nièce ZAHRA BOU OUSMANE SONKO, pour leur apport à la victoire de Bassirou Diomaye Faye L’officiel.











Dr. Seydou KANTÉ

Président de MITA TAMBA NAFA

