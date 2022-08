Présidentielle 2024: El Malick Ndiaye, secrétaire à la communication de Pastef promet la candidature d’Ousmane Sonko Le secrétaire national à la communication de Pastef, El Malick Ndiaye, tire le bilan du scrutin passé et dresse des perspectives afin de préparer les élections de 2024. Il a soutenu mordicus que malgré le complot orchestré par les leaders de Benno Bokk Yakaar, Ousmane Sonko sera candidat à l’élection présidentielle de 2024.

«Avec tout ce que Benno compte comme responsables, ils ont l’État, la justice, l’armée… Toute une république s’accroupit sur Adji Sarr pour trouver gain de cause. C’est leur seule arme de guerre. Utiliser la femme pour faire mal. Le cas Adji Sarr est une honte.



Adji Sarr est innocente. Ils ont cherché à ternir son image. Ils ont fouillé toute sa vie. Ils ne pourront jamais le condamner. C’est un complot. Quel que soit ce qu’ils feront, Sonko sera candidat», a laissé entendre le responsable départemental dudit parti à Linguère.



Pour El Malick Ndiaye, «ce n’est pas avec ce complot sordide qu’ils vont invalider la candidature de Sonko. Ils n’ont qu’à préparer un candidat s’ils en ont pour faire face au président Ousmane Sonko et aux Patriotes». Pour le candidat malheureux de l’inter-coalition Wallu-Yewi lors des élections législatives à Linguère, «la déferlante patriote, rien ne pourra l’arrêter. L’objectif c’est de passer au 1er tour».



