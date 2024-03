Présidentielle 2024/ Entre Ndangalma, Keur Samba Kane, Baba Garage et Diourbel: Dr Cheikh Tidiane Dièye privilégie les visites de proximité Après le département de Tivaouane visité la veille, le candidat Cheikh Tidiane Dièye a poursuivi sa campagne, ce mercredi 13 mars, dans les localités de Ndangalma, Keur Samba Kane, Baba Garage et Diourbel. Privilégiant les visites de proximité et les échanges directs avec les populations, il a abordé des thèmes liés aux infrastructures, à l’équité territoriale, la maîtrise de l’eau et l’agriculture, l’emploi, entre autres sujets.

Dr Dièye a aussi parlé de la situation du Domaine agricole communautaire (DAC) de Keur Samba Kane qui est un exemple éloquent de la mal gouvernance caractéristique qui a plombé ce projet. Le DAC est en effet comme un éléphant blanc et n’a atteint aucun des objectifs qui lui étaient assignés, en termes de production et de création d’emplois.



Docteur Cheikh Tidiane Dieye a également déploré l’état défectueux de la route Touba Toul, Keur Samba Kane, Baba Garage, Ngaye et celle de Bambey, dont le chantier a connu un important retard. À Diourbel, Dr Dièye a déploré le recul de cette ville qui était un fleuron industriel du temps de la splendeur de la SEIB de ladite ville.



Il a rassuré les populations que le projet politique qu’il partage avec Ousmane Sonko et la coalition Diomaye Président apportera des réponses concrètes à ces situations. Le candidat passera la journée du jeudi 14 mars 2024, dans la ville de Mbacké et les communes voisines.





