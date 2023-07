Présidentielle 2024: « Entre bâtisseur et homme d’Etat… » Les déclarations de candidatures à la candidature lors de la prochaine élection présidentielle de 2024, se poursuivent en cascade du côté de la majorité présidentielle, en particulier du côté de l’Alliance pour la République (Apr). Des déclarations de candidatures venant de beaucoup de personnalités exerçant des fonctions ministérielles ou primatoriales et qui sont motivées souvent, par une frayeur, une panique, un effroi ou un manque de retenue envers le Président Macky Sall.

Cependant, ce n’est pas le cas de l’actuel Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement du Sénégal. Ce n’est donc point lui tresser de lauriers que de témoigner de ses qualités ataviques, qui sont celles d’un d’Homme politique nourri du sens de l’Etat, de l’esprit républicain, de sang- froid et de soumission à une obligation de résultats et de compte-rendus. C’est ce dont a besoin le Sénégal pour davantage aller de l’avant et non de bavardage.



Mansour Faye est un ministre de la République. Mais il a la chance de disposer de ces valeurs et les endosse avec une modestie et une décence rares dans l’espace politique, comme dans le champ institutionnel. Il ne se singularise ni par un verbiage inutile ni par un bavardage polémiste mais par l’action, une action qu’il mène avec comme bandoulière, le sens de l’honneur et le devoir de rendre compte. Rendre compte d’abord au président de la République qui lui a confié cette tâche et rendre compte au peuple sénégalais.



Déjà, il s’en accommode aisément, se rendant régulièrement chez les populations pour parler aux Sénégalais sans détour ni contour,, sur tout ce qui cerne et concerne la Nation ainsi que le développement du Plan Sénégal émergent (PSE). Partant de la Délégation national des bourses de sécurité familiale, on se souvient que c’est lui qui a mis en œuvre le vaste programme de lancement à Taïba Ndiaye.



Son passage à la Délégation générale à la Protection sociale et la Solidarité nationale fut une bouffée d’oxygène, particulièrement chez les couches vulnérables, ainsi que les défavorisés du système précédent. Ces derniers ont pu bénéficier des avantages suite aux différents programmes qu’il a exécutés.



Etant ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, l’actuel maire de Saint-Louis a pu poser les jalons de l’espérance, en cassant le monopole longtemps imposé par la Société des eaux (SDE), en vue d’une nouvelle orientation dont le déséquilibre serait à l’avantage des Sénégalais, non sans mettre œuvre la seconde génération de l’hydraulique.



Orfèvre du désenclavement au Sénégal



Le ministre de l’Hydraulique de l’époque, Mansour Faye a démontré que le programme KMS3 est resté une priorité pour le président de la République. Passant de 50 mille cubes d’eau/ jour à 200 mill cubes d’eau/ jours. Une vraie prouesse dont l’impact s’est fait sentir sur le plan national ,avec un accès d’eau presque effectif sur tout le territoire national, même dans les zones les plus reculées. Mais l’événement majeur sera l’intégration du Sénégal au Forum de l’eau, qui a été une grande réussite de par son envergure internationale. Mieux, le passage à la réforme hydraulique rural à la réforme de la seconde génération de l’hydraulique urbaine.



Aujourd’hui, il est perçu comme l’un des orfèvres du désenclavement au Sénégal, Mansour Faye étant Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement du Sénégal, est resté l’un des grands acteurs concernant les réalisations du Programme d’urgence de Développement communautaire (PUDC), en contribuant à l’amélioration de l’accès des populations rurales aux services sociaux de base, à travers la mise en place d’infrastructures socio-économiques.



Par ailleurs, il a étoffé la Couverture maladie universelle, la bourse de sécurité familiale. Dans cette même optique, le ministre Mansour Faye a procédé aux réalisations, avec des innovations de taille, car en tant qu’homme de défis, il a su piloter le BRT, LE TER, le pont sénégalo-gambien, le projet ferroviaire entre Dakar et Tambacounda qui est en exécution et dont les travaux avancent à grands pas.



Membre fondateur de l’Alliance pour la République et acteur des jalons de maillage sur le territoire national



Pionnier de l’Alliance pour la République avec une légitimité politique historique, en mettant en œuvre l’installation de l’Apr ainsi que le maillage sur le territoire national tel que Louga, Diourbel, en enrôlant de gros calibres politiques. Toujours relativement aux installations de l’Alliance pour la République, Mansour Faye est resté sur la même dynamique dans la région de Fatick, d’où il est originaire de par son père, en implantant l’Apr dans des zones telles que Sokone, Passy, Touba Kouta , Karang, Foundiougne. Relativement à la région de Kaolack, il a procédé aux installations de l’Apr dans les départements de Kaolack, de Nioro. À Kaymor, Médina Sabakh où il jouit d'un ancrage. Et toute la région de Kaffrine.



À Dakar aussi, le ministre Mansour Faye a fait le maillage largement à Biscuiterie, Grand-Yoff et Khar Yalla. Dans la région de Diourbel, il a posé les jalons de l’espérance à Touba et à Bambey, en faisant intégrer de fervents hommes politiques dans l’Apr. Mais aussi, dans le département de Thiès, avec l’entrée de hauts cadres et de forces paysannes. N'en restant pas là, Mansour Faye a poursuivi son marathon d’installation de l’Apr à Kédougou, à Vélingara - où il a fait ses études, à Kolda et un peu partout dans le Fouladou.



Edile de Saint Louis, le camarade du Président Macky Sall a pu anoblir les populations de la première capitale sénégalaise, en procédant à des réalisations ainsi que le refoulement des inondations qui ont été pendant longtemps, un lot infernal.



Aujourd’hui, en dépit de la récurrence des candidats pour des candidatures, l’actuel ministre Mansour Faye reste cependant différent par rapport aux profils dégagés. Il est différent de Mahammed Boun Abdallah Dionne qui peine à garder sa base effective ainsi que son sens de leader collégial. Aussi, il n’est ni Diouf Sarr qui a successivement perdu sa commune ainsi que la capitale sénégalaise, malgré toutes les dispositions qui ont été mis en sa faveur. Mieux, il n’est ni Abdoulaye Daouda Diallo qui n’est connu que par les populations de sa propre commune ni Amadou Bâ. Ce dernier est qualifié d’une personne locale et défaitiste, en tant que Coordinateur et Directeur de campagne national lors des dernières élections législatives, ce qui a failli coûter une cohabitation au régime de Macky Sall.



Mansour Faye comme on le dit, reste un bâtisseur et si c’était au 14 siècle, il serait une fourmi qui travaille face à la cigale qui chante et déchante.











Par Mamadou Alpha Seck,

Docteur en Sciences politiques

