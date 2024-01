Présidentielle 2024 : Idrissa Seck et Dr Babacar Diop se sont rencontrés

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Janvier 2024 à 11:55 | | 0 commentaire(s)|

Le leader du parti Rewmi Idrissa Seck a rendu visite, ce mercredi 24 janvier 2024 au quartier Sampathé, le maire de la Ville de Thiès Dr Babacar Diop à quelques semaines de la Présidentielle prévue le 25 février prochain.



Le Président du parti Rewmi a rencontré le leader des Forces démocratiques du Sénégal (FDS) Dr Babacar Diop dans le but de solliciter son soutien. L’édile de Thiès, qui s’est réjoui de la visite de Idrissa Seck, qu’il considère comme un grand-frère, un oncle et un père, lui a fait comprendre que la politique n’a rien à voir avec les sentiments. Babacar Diop a également fait savoir qu’il est le président d’une jeune formation politique, à savoir les FDS. Son parti, dit-il, a une trajectoire, une ligne de conduite, des valeurs et compte en son sein des élites et intellectuels d’un esprit assez critique.



Ainsi, il compte rendre compte son parti pour une prise de décision éclairée surtout que les FDS sont sollicitées par plusieurs autres candidats. Les Guelwars vont incessamment manifester leur position par rapport au candidat qu’ils vont soutenir en perspective de la Présidentielle de 2024. L’ancien président du Conseil économique social et environnemental (CESE) lui a fait comprendre qu’il s’attendait à une telle réponse mais compte quand bien même sur le soutien des FDS pour aller à la conquête du pouvoir, selon Emedia.sn.

