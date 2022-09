Présidentielle 2024 : Karim Wade candidat, qu’il pleuve ou qu’il neige, selon ses souteneurs Le combat pour la réhabilitation politique de Karim Wade un impératif majeur pour ses partisans. Ces derniers sont plus que déterminés à obtenir gain cause. Pour cela, certains de ses souteneurs ont entamé une série d’activités pour contraindre le Président Macky Sall et son régime à réviser le procès de Karim Wade.

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Septembre 2022 à 10:51 | | 0 commentaire(s)|

Regroupés autour de la Plateforme Solutions Pds et Nous, ces jeunes, par la voix de Fama Seck Ndiaye, ont décidé de fédérer les forces des différents mouvements karimistes et celles du Pds pour arriver à leur fin.



«Dans un premier temps, il s’agira pour nous de travailler à unir l’ensemble des mouvements karimistes comme l’avait recommandé le Président Abdoulaye Wade. Unir nos forces d’abord, ensuite travailler à massifier la base et sensibiliser les Sénégalais sur la question. Nous voulons la révision du procès de Karim Wade et rien d’autre.



Nous savons tous que c’était un simulacre de procès et qui avait comme dessein d’écarter un candidat gênant à la course à la présidentielle de 2019. D’ailleurs, nous savons tous aujourd’hui que Karim Wade a été exilé de force par Macky Sall qui s’oppose toujours à son retour au Sénégal. Ce qui est très injuste, et désormais ce sera notre combat au quotidien. Nous allons nous mobiliser quitte à rencontrer les frustrés qui ont quitté le parti afin qu’ils le réintègrent. Unis nous sommes encore plus forts».



D’ailleurs, au-delà de ce combat pour la révision du procès de Karim, Ndiankou Diaw soutient qu’ils travaillent d'ores et déjà pour son retour en perspective de la présidentielle de 2024.



«À 15 mois des élections, nous avons décidé de reprendre du service et cela, juste après le Magal, les activités vont démarrer. Aucune action ne sera de trop pourvu qu’elles renforcent notre combat. La Plateforme tend la main à tous les militants sympathisants du Pds à œuvrer dans le sens de la massification du Parti pour la reconquête du pouvoir avec Karim Meissa Wade comme 4éme président du Sénégal en 2024».

Tribune



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook