Présidentielle 2024 : Karim Wade dépose au Conseil constitutionnel, une copie de sa perte de nationalité française et clôt le débat…. Candidat validé à la Présidentielle 2024, Karim Wade a annoncé hier avoir déposé au Conseil constitutionnel, une copie de sa perte de nationalité française. Il clôt le débat. Voici son post….

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Janvier 2024 à 10:07 | | 0 commentaire(s)|

@KarimWade_PR Le mandataire de la Coalition K24, Maguette Sy vient de déposer à l'instant, auprès du Conseil Constitutionnel, la copie de la preuve attestant de ma perte de nationalité française par renonciation.



La fausse polémique sur ma nationalité française, est une question définitivement réglée. Concentrons-nous sur les vraies priorités et les nombreuses attentes des Sénégalais et de notre jeunesse !



Je remercie Thierno Alassane Sall de m'avoir informé que j'étais encore inscrit sur les listes électorales en France, pays où je n'ai jamais voté ! Vive le Sénégal !



Vive la République!

Vive l'Afrique!

Allez les Lions!

#Sénégal

#Karim2024

#PDS

#TousEnsemble

#ForceCollective







MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook