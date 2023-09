Présidentielle 2024: L'Apr de Diass soutient la candidature de Amadou Bâ

Les comités de l'Alliance pour la République (APR) Diass se sont réunis sous la présidence du Coordonnateur communal Mamadou Ndione, Maire de Diass, ce samedi 16 septembre 2023, à la permanence du parti à Diass.



Une forte affluence a été notée malgré la pluie. Les interventions des camarades ont porté, entre autres, sur la nécessité d'une forte implication des responsables de la commune dans les hautes instances étatiques, en phase avec les grands projets de l’État dans la Commune qui abrite, entre autres, l’AIBD et l’essentiel du Port de Ndayane.



Les camarades ont rappelé la stature et le rôle important joué par Mamadou Ndione à la tête de la mairie de Diass et durant son brillant passage à la Direction générale du Cosec.



Ainsi, ils ont magnifié l’engagement de leur maire dans le parti, notamment son implication lors de l’élection présidentielle de 2019. Dans la même foulée, des camarades de parti ont rappelé le role déterminant joué par le coordinateur de l'Apr Diass durant les douloureux événements de mars 2021.



En foi de tout cela, ils exigent une place importante pour Mamadou Ndione dans le dispositif étatique.



Sur la question relative à l'élection présidentielle de février 2024, les interventions ont toutes convergé vers un seul mot d'ordre : " on s'en remet aux orientations du Maire Mamadou Ndione ".



Lors de son intervention l'édile de la commune de Diass, Mamadou Ndione a passé en revue les différentes situations notamment internationale, continentale, sous-régionale et nationale, pour aboutir à la conclusion d'une acceptation du choix porté par le Président Macky Sall et les leaders de BBY.



En l'en croire, dans le contexte actuel, Amadou Bâ a le meilleur profil pour la préservation de la paix et aussi pour la continuité du PSE ( Plan Sénégal emergent).



Pour le coordonnateur communal, avec une bonne organisation bâtie autour d’une équipe crédible, la candidature d’Amadou Bâ peut convaincre la majorité des Sénégalais. Néanmoins, Il faudra beaucoup d’exigence dans le choix de l’équipe.











Oumar Ndiaye