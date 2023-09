Présidentielle 2024 : L’Union sociale libérale annonce un congrès d’investiture de Me Abdoulaye Tine

L’Union sociale libérale (USL), un parti d’opposition, annonce la tenue d’un congrès prévu en octobre prochain? en vue de l’investiture de son candidat à l’élection présidentielle du 25 février 2024, l’avocat Abdoulaye Tine, membre du barreau de Paris.



La candidature de Me Tine sera soutenue par ‘’ une cinquantaine de mouvements citoyens, de partis politiques et de personnalités indépendantes ’’, déclare l’USL? dans un communiqué parcouru par l’APS.



‘’i[Les préparatifs [du congrès d’investiture] sont déjà en cours]i’’, ajoute la même source.



L’avocat sénégalais du barreau de Paris dirige l’Union sociale libérale, précise l'Aps.

